Milan all’ONU | Pato ambasciatore a New York per il futuro della diplomazia

Il club di calcio di Milano ha annunciato che un suo rappresentante sarà presente all’ONU a New York come ambasciatore. L’obiettivo dichiarato è promuovere iniziative legate al futuro della diplomazia e alla cooperazione internazionale. L’evento si inserisce nella strategia del club di rafforzare la propria presenza oltre il campo, coinvolgendo istituzioni globali e soggetti internazionali.

Il Milan consolida la propria egemonia negli Stati Uniti, proiettando il brand rossonero nel cuore delle istituzioni globali. Una delegazione del club, guidata dalla leggenda Alexandre Pato, è approdata al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York per l’edizione 2026 di “ Change the World – Model United Nations “. Davanti a una platea di oltre 4.000 studenti provenienti da 140 Paesi, il “Papato” ha agito da ambasciatore istituzionale, formalizzando il legame tra i valori di Fondazione Milan e la formazione della futura classe dirigente diplomatica mondiale, in un territorio che vede il Diavolo stabilmente al vertice del YouGov FootballIndex come primo marchio calcistico italiano in Nord America. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan all’ONU: Pato ambasciatore a New York per il futuro della diplomazia Articoli correlati Dalla diplomazia delle armi all’arma della diplomazia: incontro con l’Ambasciatore FerraraTempo di lettura: < 1 minutoIl Laboratorio per la felicità pubblica e il Comitato PIU’ UNO Benevento 1 organizzano per giovedì 22 gennaio 2026 alle... Leggi anche: Fondazione Milan protagonista a New York. Pato: “Rappresentare i rossoneri è un grande onore” Tutti gli aggiornamenti su New York Discussioni sull' argomento Change The World Model UN: 4000 ‘piccoli ambasciatori’ per quattro giorni all’ONU; A New York 4mila studenti al forum Onu: lo sport motore di pace e dialogo. A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni UnitePer tre giorni simuleranno le attività di negoziazione dei diplomatici, con focus su crisi globali, IA e sport come vettore di pace ... ilsole24ore.com L'Onu ospita 4mila studenti a New York, lo sport come vettore di paceTorna a New York il 'Change the World Model United Nations', il più grande forum internazionale giovanile che dal 26 al 29 marzo vedrà la partecipazione di oltre 4000 studenti provenienti da più di 14 ... ansa.it “Casa Pasquale Bruni” apre le porte a New York: il primo flagship della maison sulla Madison Avenue x.com Non mi fermo mai, provo tutti gli smashburger di New York - facebook.com facebook