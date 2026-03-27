A New York, i valori di AC Milan e della Fondazione Milan sono stati al centro di un evento pubblico, con Alexandre Pato che ha partecipato come ambasciatore speciale. La presenza della fondazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, sottolineando il ruolo della squadra e della sua organizzazione nel promuovere iniziative sociali e culturali. Pato ha espresso entusiasmo per il suo ruolo rappresentativo nei confronti del club.

"I valori di AC Milan e Fondazione Milan protagonisti a New York. Una delegazione rossonera è volata negli Stati Uniti, territorio strategico per il Club, per contribuire al percorso di formazione della nuova generazione di diplomatici internazionali. Oltre 4.000 studentesse e studenti da più di 140 Paesi si sono ritrovati per l'evento annuale "Change the World - Model United Nations", organizzato dall'Associazione Diplomatici e da Change the World Academy al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite", questo il comunicato del Milan. Come ambasciatore è stato scelto un ex attaccante del Milan ovvero Alexandre Pato. Ecco le parole del brasiliano riprese sempre dal sito del club rossonero: "Rappresentare il Milan e Fondazione Milan in un contesto tanto prestigioso è un grande onore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fondazione Milan protagonista a New York. Pato: “Rappresentare i rossoneri è un grande onore”

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