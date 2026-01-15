Dalla diplomazia delle armi all’arma della diplomazia | incontro con l’Ambasciatore Ferrara

Il Laboratorio per la felicità pubblica e il Comitato PIU’ UNO Benevento 1 invitano all’incontro con l’Ambasciatore Ferrara, che si terrà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 17. L’evento affronterà il ruolo della diplomazia nel promuovere la pace, passando dalla gestione dei conflitti armati alla ricerca di soluzioni diplomatiche efficaci. Un’occasione per approfondire temi di attualità e riflettere sull’importanza del dialogo tra le nazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Laboratorio per la felicità pubblica e il Comitato PIU’ UNO Benevento 1 organizzano per giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso il Centro Servizi per il Volontariato di Benevento (Viale Mellusi, 68) un incontro sul tema: “Dalla diplomazia delle armi all’arma della diplomazia. Come vincere la pace”. Il programma dell’incontro è così articolato: introduce Ettore Rossi coordinatore Laboratorio per la felicità pubblica e fondatore del Comitato PIU’ UNO Benevento 1; interviene Don Matteo Prodi direttore della Scuola di Impegno socio-politico Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata De’ Goti; relaziona Pasquale Ferrara ambasciatore, già Direttore generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

