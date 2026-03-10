L’attaccante messicano è tornato ad allenarsi con il gruppo a Milanello dopo aver subito un infortunio. La sua presenza è stata confermata negli ultimi aggiornamenti e potrebbe essere disponibile per la prossima partita. La squadra ha svolto esercitazioni e lavoro fisico, mentre Gimenez si è unito ai compagni senza problemi evidenti. Le prossime ore chiariranno se potrà essere inserito nella lista dei convocati.

Andrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davvero

Infortunio Gimenez: rientro in gruppo a Milanello per l'attaccante messicano. Potrebbe tornare a disposizione per quella partita, ultimi aggiornamenti!

