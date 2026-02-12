Nel tir c' è un milione di euro in oppio | arrestato camionista indagini verso la Germania

La Guardia di Finanza ha arrestato un camionista con un milione di euro in oppio nel tir. Il veicolo, partito dall’Iraq, era diretto a una società di logistica a Colonia, in Germania. Le autorità stanno cercando di seguire tutta la filiera del traffico, ancora tutta da chiarire.

Il carico era partito dall'Iraq ed era destinato a una società di logistica con sede a Colonia, in Germania, ma la guardia di finanza sta ora indagando per riuscire a ricostruire nel dettaglio la filiera del traffico di droga. Nei giorni scorsi un camionista di nazionalità iraniana di 44 anni è stato arrestato dalle fiamme gialle in quanto a bordo del suo tir, proveniente dalla Turchia e fermato per un controllo nel porto di Trieste, sono stati rinvenuti 20 chilogrammi di oppio. Al blitz dei finanziaeri del Comando provinciale hanno partecipato anche funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.🔗 Leggi su Triesteprima.it

