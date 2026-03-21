Toprak Razgatlioglu ha accumulato un totale di incidenti che corrisponde a quelli registrati nella scorsa stagione in MotoGP 2026. Durante la Qualifica del Gran Premio del Brasile, il pilota ha mostrato una prestazione deludente, non riuscendo a migliorare la sua posizione. La sua giornata si è conclusa con una prestazione al di sotto delle aspettative rispetto alle gare precedenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Toprak Razgatlioglu, il talentuoso pilota turco, non è riuscito a capitalizzare il suo buon inizio di weekend al Gran Premio del Brasile, chiudendo la qualifica al dodicesimo posto dopo un incidente durante la sessione di prove libere 2 (FP2) che ha compromesso le sue strategie. Durante la sessione di prove libere, Razgatlioglu aveva dimostrato di avere buone possibilità, piazzandosi con il quarto miglior tempo. Purtroppo, la transizione alla qualifica non è stata all’altezza delle aspettative, con un miglior tempo di 1:18. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Toprak Razgatlioglu raggiunge il numero di incidenti della scorsa stagione in MotoGP 2026.

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