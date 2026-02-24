Toprak Razgatlioglu e uno sbarco in MotoGP più complicato del previsto | Mi sto rattristando

Toprak Razgatlioglu si sente deluso perché il suo passaggio in MotoGP si presenta più difficile del previsto. La causa risiede nelle sfide tecniche e nelle difficoltà di adattamento alla nuova categoria. Dopo aver vinto due titoli consecutivi nel mondiale delle derivate di serie, ora fatica a trovare il ritmo giusto. La pressione aumenta e il pilota si mostra frustrato per le difficoltà incontrate in questa fase di transizione. La situazione resta complessa e il futuro appare incerto.

Passare in pochissimo tempo da due titoli iridati consecutivi, complessivamente tre nelle ultime cinque annate, allo sconforto. Questo, riassumendo in maniera notevole, è lo scenario che sta vivendo Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco, infatti, dopo tre trionfi in superbike, sta vivendo uno sbarco in MotoGP forse più complicato di quello che aveva previsto inizialmente. I test pre-stagionali, infatti, hanno spesso proposto il ventinovenne di Alanya nelle ultimissime posizioni della classifica con una Yamaha del team Prima Pramac che, per usare un pallido eufemismo, non lo sta certo assecondando nella guida. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pramac dà il via all’era Razgatlioglu: "Toprak e Miller, che musica"Pramac apre la stagione 2026 con l’ingresso di Toprak Razgatlioglu, segnando un nuovo capitolo nel campionato mondiale.

MotoGp, Razgatlioglu: “E’ tutto diverso rispetto alla Superbike”Il passaggio dalla Superbike alla MotoGP rappresenta una sfida unica, tra nuove tecnologie e dinamiche diverse.

TOPRAK RAZGATLIOGLU, da campione SBK a rookie in MotoGP: è pronto per la SFIDA più grande

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: SBK 2026. Bulega e Razgatlioglu raccontati da chi li conosce bene, Max Temporali: Nicolò? La maturità di un 40enne nel corpo di uno di 20. Toprak? Anche Pecco Bagnaia era impressionato [VIDEO]; Calma con Toprak Razgatlioglu!: Puccetti frena l'entusiasmo per la MotoGP e annuncia sei mesi di difficoltà; Come sono andati i test della MotoGP a Buriram? Non chiedetelo a Razgatlioglu e Quartararo. Toprak non capisce le Michelin, ma Fabio non capisce proprio più la Yamaha; SBK, La Superbike riparte dall’Australia: Bulega favorito, ma serve una nuova sfida.

Toprak Razgatlioglu e uno sbarco in MotoGP più complicato del previsto: Mi sto rattristandoPassare in pochissimo tempo da due titoli iridati consecutivi, complessivamente tre nelle ultime cinque annate, allo sconforto. Questo, riassumendo in ... oasport.it

Come sono andati i test della MotoGP a Buriram? Non chiedetelo a Razgatlioglu e Quartararo. Toprak non capisce le Michelin, ma Fabio non capisce proprio più la YamahaOk la classifica, il miglior time attack di Marco Bezzecchi con Aprilia e le simulazioni di gara che vedono ancora avanti le Ducati, ma a Buriram non s’è vista solo la luce delle conferme e qualche la ... mowmag.com

Toprak Razgatlioglu, com'è dura la MotoGP: "È la mia testa che deve adattarsi" @corsedimoto x.com

TOPRAK RAZGATLIOGLU: “SEGUITO MILLER PER ACCELERARE PROCESSO DI APPRENDIMENTO, ASPETTI POSITIVI DOPO QUESTI TEST” “Oggi mi sono concentrato sulla simulazione gara e anche sulla guida dietro a Jack [Miller, nda]. Credo di aver c - facebook.com facebook