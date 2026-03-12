Luca Mazzucchelli arriva al Teatro Excelsior di Empoli con lo spettacolo Terapia al contrario

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, presenta per la prima volta al Teatro Excelsior di Empoli lo spettacolo “Terapia al contrario”. Lo show, inedito, vede i ruoli tradizionali capovolti, offrendo un’esperienza teatrale diversa e innovativa. L’evento si svolge in una serata dedicata alla sperimentazione e alla riflessione sui ruoli terapeutici.

Come funziona una seduta di psicoterapia? Lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Ma se per una volta fosse il contrario? In Terapia al contrario, Luca Mazzucchelli ribalta le regole del gioco e trasforma il palco in uno studio a porte aperte, dove lo psicologo diventa narratore e il pubblico il suo ascoltatore.