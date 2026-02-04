È una RomaOstia da grandi numeri | per la mezza maratona l' obiettivo è 15mila iscritti

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la Roma-Ostia, la corsa di strada più famosa di Roma. L’obiettivo degli organizzatori è superare i 15 mila iscritti per la mezza maratona del primo marzo. La gara, arrivata all’edizione numero 51, si prepara a tornare a pieno ritmo dopo le difficoltà degli ultimi anni. Gli appassionati sono già in fermento, pronti a sfidare i circa 21 chilometri che attraversano la capitale e il litorale.

Presentata la storica corsa della Capitale, targata Eurospin e arrivata all'edizione n.51 che si svolgerà il primo marzo. Il sindaco di Roma, Gualtieri: "Una manifestazione straordinaria su un percorso unico che racconta il rapporto profondo tra Roma e Ostia, tra la città e il suo mare".

