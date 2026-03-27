Venerdì 27 marzo 2026 alle 19:15, le previsioni del tempo indicano che al Nord nella mattina ci saranno cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. La giornata prosegue senza particolari variazioni, con condizioni meteorologiche stabili e assenza di piogge significative.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro di stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-03-2026 ore 19:15

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