Un'ondata di maltempo interessa la zona di Napoli, con vento, pioggia e temperature più basse del normale per il periodo. Sulla vetta del Vesuvio si sono verificati dei fiocchi di neve, evento insolito in questa stagione. La pioggia e il vento stanno interessando soprattutto la fascia costiera e le province circostanti.

Meteo Napoli. Un fenomeno raro per la stagione: vento, pioggia e freddo colpiscono la fascia costiera e le province campane. Il vulcano si tinge di bianco in un evento che raramente si osserva in questo periodo dell'anno Meteo Napoli La cima del Vesuvio si è imbiancata. Il brusco calo delle temperature che nelle ultime ore ha investito Napoli e i comuni della fascia costiera ha regalato uno spettacolo insolito per la stagione: la neve sul vulcano in primavera, un fenomeno che raramente si è visto in questo periodo dell'anno. Dal giorno precedente le condizioni meteo sono peggiorate sensibilmente, con temperature in picchiata accompagnate da vento e pioggia leggera. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, freddo fuori stagione: neve sulla cima del Vesuvio

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