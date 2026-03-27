Le raffiche di vento hanno interessato le strade di Milano durante le prime ore di venerdì 27 febbraio, provocando danni che sono stati successivamente valutati. Dopo le intense folate, il vento si è progressivamente placato, portando a una temporanea pausa nelle condizioni meteo. La città si trova ora a fare i conti con i danni causati dall’evento atmosferico.

Nella giornata di giovedì 26 marzo i pompieri hanno ricevuto 120 richieste di intervento. Gli ultimi interventi sono stati smaltiti venerdì mattina Le ultime raffiche di vento hanno sferzato le vie di Milano all’alba di venerdì 27 febbraio, poi il fronte tutto si è fermato. I vigili del fuoco, invece, hanno continuato a fare i conti con i danni del maltempo per tutta la mattinata. Nella prima parte della giornata, stando a quanto appreso da MilanoToday, i pompieri hanno eseguito circa una decina di interventi. Tutti danni causati dalle raffiche, ma di minore entità, come cartelloni stradali e insegne abbattute. Nulla a che vedere con quanto accaduto nella giornata di giovedì 26 marzo, quando i caschi rossi hanno ricevuto circa 120 chiamate per interventi: alberi e rami crollati, ma anche coperture scoperchiate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Meteo Milano, il vento dà tregua ma resta la conta dei danni

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