Vento forte e mareggiate la Puglia fa la conta dei danni | alberi caduti allagamenti e disagi

La Puglia si sveglia sotto un cielo grigio e carico di vento forte. La regione sta facendo i conti con alberi caduti, strade allagate e disagi ovunque. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per le zone più colpite, mentre altre aree sono sotto allerta gialla. Gli operatori sono al lavoro per gestire i danni e mettere in sicurezza le zone più a rischio.

Vento forte e mareggiate hanno causato danni e disagi in tutta la Puglia.

Il maltempo interessa il Molise, causando neve, pioggia e vento intenso.

Puglia, scirocco forte e mareggiate: allerta arancione in tre aree. A Barletta cadono alberi e chiudono cimitero e Castello Svevo, Bari chiude i cimiteriMaltempo: forte vento in 3 aree Puglia, allerta da gialla ad arancione In Puglia scatta l’allerta per forte vento di scirocco: la Protezione ... affaritaliani.it

PREVISIONI Allerta meteo in Puglia: vento forte e mareggiate, scatta l’allerta gialla e arancioneLa Protezione Civile invita cittadini e amministrazioni locali alla massima prudenza, in particolare nelle aree costiere. statoquotidiano.it

Alberi caduti o pericolanti e vento forte: a Barletta e Trani scatta l’allerta maltempo. Colpite anche Margherita e Trinitapoli - News x.com

A causa del forte vento su Bari, un volo Ryanair proveniente da Parigi è stato dirottato all'aeroporto di Pescara. I passeggeri raggiungeranno il capoluogo pugliese tramite autobus messi a disposizione dalla compagnia facebook