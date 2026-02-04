Vento forte e mareggiate la Puglia fa la conta dei danni | alberi caduti allagamenti e disagi
La Puglia si sveglia sotto un cielo grigio e carico di vento forte. La regione sta facendo i conti con alberi caduti, strade allagate e disagi ovunque. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per le zone più colpite, mentre altre aree sono sotto allerta gialla. Gli operatori sono al lavoro per gestire i danni e mettere in sicurezza le zone più a rischio.
Allerta arancione per rischio vento sulla Puglia centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne e allerta gialla per rischio vento sul resto del territorio regionale: è quanto prevede. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Vento forte e mareggiate, allerta arancione sulla Puglia: alberi caduti, danni e disagi
Vento forte e mareggiate hanno causato danni e disagi in tutta la Puglia.
Forte maltempo sulla regione italiana: neve e allagamenti, alberi caduti e auto in panne
Il maltempo interessa il Molise, causando neve, pioggia e vento intenso.
