Maltempo a Roma la conta dei danni anche alle aziende Resta l' allerta sull' Aniene

Dopo le intense precipitazioni che hanno colpito Roma, si apre una giornata di sollievo, con il sole che torna a splendere sulla città. Tuttavia, permane l’allerta sull’Aniene e si continuano a valutare i danni causati dal maltempo, anche alle attività commerciali. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza e comprendere l’entità dell’impatto sulla città e sui suoi cittadini.

La pioggia ha smesso di cadere su Roma. Oggi, mercoledì 7 gennaio, sarà finalmente una giornata in cui il sole tornerà a fare capolino. Eppure l'allerta maltempo non cesserà. Già, perché l'esondazione del fiume Aniene ha colpito alcune zone della Capitale e, come sottolineato anche dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene Leggi anche: Maltempo, presidente IV Municipio Roma: "Danni ad aziende per esondazione Aniene" Leggi anche: Terminata l'allerta neve in Liguria, l’Emilia conta i danni del maltempo | Video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene; Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni; Maltempo a Roma, esondano i canali dell’Aniene tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara: è allerta rossa; Il maltempo sferza Roma, esondato l’Aniene: allerta rossa. Maltempo nel Lazio, a Roma due giovani intrappolate in un seminterrato allagato: danni nel Frusinate, in Sabina e nella Tuscia - Nubifragi nel Lazio: due ragazze salvate a Trigoria da un seminterrato invaso dall’acqua. ilquotidianodellazio.it

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmessaggero.it

Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania - Allerta arancione per il 6 gennaio sull'intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. tg24.sky.it

Maltempo a Roma, esondato l’Aniene: auto rovesciate, alberi crollati e strade allagate - facebook.com facebook

Domani scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni. A Roma l’ordinanza fake impazza tra le chat dei genitori x.com

