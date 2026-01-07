Maltempo a Roma la conta dei danni anche alle aziende Resta l' allerta sull' Aniene

Da romatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le intense precipitazioni che hanno colpito Roma, si apre una giornata di sollievo, con il sole che torna a splendere sulla città. Tuttavia, permane l’allerta sull’Aniene e si continuano a valutare i danni causati dal maltempo, anche alle attività commerciali. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza e comprendere l’entità dell’impatto sulla città e sui suoi cittadini.

La pioggia ha smesso di cadere su Roma. Oggi, mercoledì 7 gennaio, sarà finalmente una giornata in cui il sole tornerà a fare capolino. Eppure l'allerta maltempo non cesserà. Già, perché l'esondazione del fiume Aniene ha colpito alcune zone della Capitale e, come sottolineato anche dalla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

maltempo a roma la conta dei danni anche alle aziende resta l allerta sull aniene

© Romatoday.it - Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene

Leggi anche: Maltempo, presidente IV Municipio Roma: "Danni ad aziende per esondazione Aniene"

Leggi anche: Terminata l'allerta neve in Liguria, l’Emilia conta i danni del maltempo | Video

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maltempo a Roma, la conta dei danni (anche alle aziende). Resta l'allerta sull'Aniene; Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni; Maltempo a Roma, esondano i canali dell’Aniene tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara: è allerta rossa; Il maltempo sferza Roma, esondato l’Aniene: allerta rossa.

maltempo roma conta danniMaltempo nel Lazio, a Roma due giovani intrappolate in un seminterrato allagato: danni nel Frusinate, in Sabina e nella Tuscia - Nubifragi nel Lazio: due ragazze salvate a Trigoria da un seminterrato invaso dall’acqua. ilquotidianodellazio.it

maltempo roma conta danniMaltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmessaggero.it

maltempo roma conta danniAllerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania - Allerta arancione per il 6 gennaio sull'intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.