Allerta meteo per il forte vento di burrasca e mareggiate in arrivo | le previsioni

Un’ulteriore allerta meteo interessa il Pescarese e l’Abruzzo, con previsioni di vento di burrasca e mareggiate. Il centro funzionale regionale ha confermato l’arrivo di un avviso dalla protezione civile nazionale, invitando alla massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questo evento.

Nuova allerta meteo per il Pescarese e l'Abruzzo. Il centro funzionale infatti ha comunicato di aver ricevuto dalla protezione civile nazionale un avviso per il vento forte di burrasca in arrivo. Dalla sera del 7 gennaio e per le successive 1824 ore sono previsti venti forti di burrasca nord.

