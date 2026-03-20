Le previsioni del tempo per il Gargano indicano che da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con assenza di piogge. Venerdì il cielo si presenterà limpido, segnando una giornata priva di precipitazioni. Le condizioni climatiche si manterranno stabili per tutto il weekend, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto.

Venerdì 20 marzo: stop alle piogge, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature sempre sotto media. Sabato 21 marzo: nubi sparse, ventilazione debole da nord. Temperature massime di 13 gradi. Domenica 22 marzo: cielo nuvoloso, temperature massime in leggero aumento, le minime al di sotto. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo weekend: le previsioni sul Gargano dal 20 al 22 marzo

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