Il 29 marzo 2026 alle ore 03:00 si svolgerà l’amichevole tra le nazionali di Messico e Portogallo. La partita si giocherà allo stadio Azteca, un impianto storico collocato in Messico. A poco più di due mesi dall’inizio del Mondiale, i portoghesi si preparano con entusiasmo, mentre i lusitani respirano l’atmosfera della competizione internazionale che si svolgerà tra Messico, Stati Uniti e Canada.

Poco più di due mesi e tutti gli appassionati saranno immersi nell’atmosfera mondiale: la prossima edizione si giocherà in Messico, Stati Uniti e Canada e la prima partita si disputerà allo stadio Atzeca, impianto immerso nel mito. Nella notte tra sabato e domenica, in questo stesso palcoscenico si disputerà l’amichevole tra Messico e Portogallo, ricca. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Messico-Portogallo (Amichevole, 29-03-2026 ore 03:00): formazioni, quote, pronostici. I lusitani respirano aria di mondiale

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