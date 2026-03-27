Il calciatore è vicino a superare altri due avversari nella classifica dei migliori marcatori, portandosi a un passo da un nuovo traguardo personale. Attualmente, solo un altro giocatore ha raggiunto un numero superiore di gol segnati rispetto a lui. La sfida si concentra sulla possibilità di eguagliare o superare questa posizione, con l’obiettivo di stabilire un nuovo record.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La grande attesa per le prossime partite dell’Argentina contro Mauritania e Zambia porta con sé un’enorme carica emozionale, specialmente per Lionel Messi. Questi incontri non solo rappresentano un’importante opportunità per la squadra, ma sono anche cruciali per il leggendario attaccante nel tentativo di avvicinarsi al record di gol segnati contro avversari diversi, un traguardo a lungo inseguito. Con i fan che sognano nuove imprese, esploriamo cosa significano queste partite per Messi e la nazionale argentina. Negli ultimi anni, Lionel Messi è diventato sinonimo di eccellenza nel calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Messi pronto a superare altri due avversari: solo Ronaldo ne ha di più.

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Messi Jumped Higher Than Ronaldo