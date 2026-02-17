Bjortuft, difensore del Bodo Glimt, afferma che ora gli avversari rispettano di più la sua squadra, dopo aver affrontato l’Inter. La squadra norvegese si prepara alla prossima partita di Champions League, pronta a superare un’altra sfida difficile. La presenza del difensore sottolinea la fiducia del Bodo Glimt in questa trasferta.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, parla Bjortuft, difensore della squadra norvegese, in vista della sfida di Champions League. Intervistato da Flashscore, Odin Bjortuft, difensore del Bodo Glimt, ha parlato così alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Inter. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. Sulle partite, contro Manchester City e Atletico Madrid, giocate durante la pausa del campionato norvegese: «Penso che sia stato sia positivo che negativo. Preferisco giocare regolarmente e avere un ritmo partita, ed è una delle difficoltà che dobbiamo affrontare per come è strutturata la nostra stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bodo Glimt Inter, Bjortuft non ha paura: «Contro i nerazzurri un’altra sfida da superare. Ora gli avversari hanno più rispetto per noi…»

