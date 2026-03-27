Merz | Se l’obiettivo degli Usa è il cambio di regime non credo che lo raggiungeranno – Il video

Un rappresentante ha commentato le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti riguardo a possibili cambi di regime, affermando di non credere che tale obiettivo possa essere raggiunto. La dichiarazione è stata resa in risposta a un video in cui si discuteva della linea americana su questo tema. Finora, non ci sono stati annunci ufficiali o conferme su eventuali piani di modifica di governo.

«Il cambio di regime è davvero l’obiettivo? Se questo è l’obiettivo, non credo che lo raggiungeranno». Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato la strategia degli Stati Uniti nella guerra con l’Iran. Secondo Merz in Afghanistan ci sono voluti 20 anni e il cambio di regime ha portato al passaggio da mullah a un altro. Merz ha anche raccontato di aver cercato, durante una recente telefonata con Trump, di spiegargli che questa non è una guerra della Nato, aggiungendo: «Penso che l’abbia capito». In futuro, ha detto il cancelliere, la Germania potrebbe contribuire a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz, a condizione però che vi sia un mandato internazionale e l’approvazione del Parlamento tedesco. 🔗 Leggi su Open.online

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