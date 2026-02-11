Le proteste in Iran continuano da quasi un mese, con manifestanti che non si fermano. I disordini sono ancora forti, e il regime degli ayatollah cerca di contenere la rabbia popolare. Intanto, negli Stati Uniti si discutono i possibili scenari di un intervento militare contro Teheran, con tre opzioni sul tavolo. La domanda principale resta: quale obiettivo cerca davvero Trump?

Mentre in Iran proseguono le proteste contro il regime, arrivate ormai al quarantaquattresimo giorno consecutivo, ad almeno 3.600 morti e circa 50.000 arresti, le prospettive di un attacco militare americano, con o senza la partecipazione di Israele, si rafforzano. Secondo quanto riferisce il Jerusalem post, proprio Tel Aviv avrebbe completato i lavori preparatori per nuovi possibili raid in Iran, che secondo fonti citate dal quotidiano, potrebbero a loro volta avere luogo indipendentemente dal consenso e dalla partecipazione statunitense. Per Israele, rispetto ad alcuni mesi fa, la linea rossa non è più il programma nucleare ma quello missilistico: programma che per Teheran, di riflesso, dopo aver annunciato di essere disposta a diluire il proprio uranio altamente arricchito in cambio della rimozione delle sanzioni, non sembra essere un elemento negoziabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, i tre scenari possibili per un attacco Usa contro il regime degli ayatollah e qual è il vero obiettivo di Trump

L’Iran si trova in un momento di profonda trasformazione, con il regime degli ayatollah in bilico.

In Iran, le proteste contro il regime degli ayatollah proseguono nella loro seconda settimana, ampliandosi e rappresentando una delle sfide più significative al governo degli ultimi anni, dopo i moti del 2022.

