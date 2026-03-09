Mercato Juve settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa

La Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione al difensore Senesi. In questa settimana sono previsti nuovi contatti tra il suo entourage e i rappresentanti bianconeri, mentre quattro grandi club europei sono in corsa per assicurarsi il giocatore. Comolli segue con interesse i sviluppi di questa trattativa.

Senesi Juve, in settimana nuovi dialoghi con l'entourage del difensore: su di lui altre quattro big sparse per l'Europa. Senesi Juve, la dirigenza prepara un vertice cruciale in settimana per superare la forte concorrenza inglese e la decisa... Mercato Inter, il Nottingham Forest insiste per Frattesi! Nuovi contatti con l'entourage del giocatore Mercato Inter, dalla Germania spunta l'indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. Juventus, settimana potenzialmente decisiva per il rinnovo di Vlahovic: contatti intensificati Sarà una settimana potenzialmente decisiva non solo per il rinnovo di Luciano Spalletti, ma anche per quello di Dusan Vlahovic. Mercato Juventus, il futuro dell'attacco può essere ancora di Vlahovic e Kolo Muani. La strategia della Vecchia Signora in vista dell'estate La Juve del futuro comincia a prendere forma attraverso una strategia di mercato.