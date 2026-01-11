Durante la conferenza stampa di presentazione della partita tra Roma e Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha evidenziato come diversi calciatori abbiano un futuro incerto. Tra questi, si parla di El Shaarawy, il cui rinnovo potrebbe essere lontano, con ipotesi di un trasferimento a parametro zero al Genoa. La situazione evidenzia le incertezze e le strategie di mercato delle squadre coinvolte.

Nella conferenza stampa di presentazione del match tra Roma e Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha sottolineato come ci siano diversi giocatori con il futuro in bilico. Tra questi rientra anche Stephan El Shaarawy, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e per il quale starebbe crescendo l’ipotesi di un addio a fine stagione. Al momento, infatti non ci sarebbero passi avanti sul possibile rinnovo, con il Faraone che potrebbe così liberarsi a parametro zero. Una condizione che starebbe attirando l’attenzione del Genoa, che starebbe valutando la possibilità di riportare El Shaarawy in rossoblù, da dove è iniziata la sua carriera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, lontano il rinnovo di El Shaarawy: ipotesi Genoa a parametro zero

Leggi anche: Roma, Pellegrini sogna il rinnovo: El Shaarawy verso l’addio

Leggi anche: Roma-El Shaarawy, futuro in bilico: prende forma l’ipotesi della separazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Svilar, un futuro lontano da Roma come Alisson? Lo scenario Premier e quelle cifre da capogiro; Diretta live calciomercato 8 gennaio 2026, Roma su Dragusin e si chiude per Raspadori, Frattesi aspetta, Juve-Vlahovic; Allarme Lukaku! Il rientro del belga è lontano, le condizioni del centravanti del Napoli; Lazio-Vecino, tutto tace sul fronte rinnovo. Cresce l’amarezza dell’uruguaiano.

Juventus, no di McKennie alla Roma: rinnovo lontano, possibile addio a parametro zero - La Juventus si trova di fronte a un bivio importante per quanto riguarda il futuro di Weston McKennie. it.blastingnews.com

Dybala infortunio numero 18: la Roma riflette sul futuro della Joya - L’attaccante è partito da titolare, dopo le prime due partite (Bologna e Pisa) in cui è entrato dalla panchina, giocando un pò da ... romatoday.it

Evan Ferguson sul futuro "Non mi concentro su cosa succederà l’anno prossimo. Sono qui, adesso, e voglio continuare a lavorare sodo mentre sono alla Roma. Il futuro è troppo lontano, bisogna pensare passo dopo passo." #Roma #EvanFerguson # - facebook.com facebook

#Svilar, un futuro lontano da Roma come Alisson Lo scenario Premier e quelle cifre da capogiro x.com