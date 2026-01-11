Mercato Serie A | il Genoa pensa al ritorno di El Shaarawy investimento record per il Pisa e Fiorentina scatenata!
Il mercato di Serie A si anima con diverse novità: il Genoa valuta il ritorno di El Shaarawy, mentre il Pisa si prepara a un investimento record. La Fiorentina continua a rinforzare la rosa, confermando il proprio ruolo da protagonista. In questa fase, le trattative si susseguono rapidamente, riflettendo la volontà dei club di rafforzarsi nella seconda parte della stagione.
Le mosse dei club Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda, coinvolgendo tutte le protagoniste della massima serie in un valzer di trattative frenetiche. Secondo la ricostruzione di Tuttosport, la copertina spetta alla Fiorentina:
