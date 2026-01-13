Mercatini e stand gastronomici | Giornata di festa per le famiglie

A Copparo, le festività si concludono con la tradizionale festa in piazza del Popolo, che include il rogo del fantoccio della Befana. Durante questa giornata, mercatini e stand gastronomici offrono un’occasione per le famiglie di condividere momenti di convivialità e tradizione, all’insegna della semplicità e del gusto autentico. Un momento di aggregazione che chiude il ciclo delle festività in un’atmosfera tranquilla e festosa.

Con il tradizionale rogo del fantoccio della Befana in piazza del Popolo, Copparo ha salutato le festività. Domenica scorsa, infatti, è stato recuperato l’appuntamento con “ La Befana dei Bambini ”, rinviato nel giorno dell’Epifania a causa del maltempo. Partecipazione, condivisione e senso di comunità hanno caratterizzato l’apprezzato evento coordinato da Comart Copparese e realizzato in collaborazione con Avis Copparo, Rione Mota, Cavalieri del Naviglio e il patrocinio del Comune. Cioccolata calda, vin brulè, pinzini, tamplun e mistuchine hanno scaldato il pomeriggio all’insegna della spensieratezza e dell’allegria, tra animazione e truccabimbi per i più piccoli e socialità per le loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

