Meningite nella Torre Gioia 22 a Milano dipendente di Intesa Sanpaolo ricoverata | colleghi in smart working

Una dipendente di un edificio di Milano, appartenente a un istituto bancario, è stata ricoverata a causa di una meningite. In seguito alla diagnosi, circa 3.000 dipendenti dell’azienda sono passati a lavorare da remoto. La persona colpita lavora nella torre situata in zona Torre Gioia 22 e i colleghi sono stati messi in smart working. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.

Scatta l’allarme meningite nel grattacielo di Intesa Sanpaolo a Milano. Un’impiegata del colosso bancario italiano è stata ricoverata per un’infezione da meningococco B, facendo attivare il tracciamento degli eventuali contatti e la disinfezione degli uffici. Procedure sanitarie che hanno reso necessario la chiusura della Torre Gioia 22, con i 3mila dipendenti costretti per alcuni giorni a lavorare da casa. Il caso nella Torre Gioia 22 a Milano Le procedure per il rischio meningite Dipendenti di Intesa Sanpaolo in smart working Il caso nella Torre Gioia 22 a Milano Il caso di meningite ha riguardato una dipendente di 52 anni, che si trova ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Legnano per un’infezione meningococcica. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Meningite nella Torre Gioia 22 a Milano, dipendente di Intesa Sanpaolo ricoverata: colleghi in smart working Articoli correlati Caso di meningite nella torre Gioia 22: uffici chiusi e smart working per i dipendenti Intesa SanpaoloLa sede gruppo bancario resterà chiusa fino a domenica 29 marzo per permettere la sanificazione dei locali. Meningite nel grattacielo Gioia 22: un caso in Intesa Sanpaolo a Milano, dipendenti in smart workingAccertata un’infezione meningococcica in Torre Gioia 22: l’azienda dispone lo smart working per sanificare i locali, mentre Ats avvia la profilassi... Altri aggiornamenti su Torre Gioia Temi più discussi: Meningite nel grattacielo Gioia 22: un caso in Intesa Sanpaolo a Milano, dipendenti in smart working; Casi di meningite, chiusa tre giorni Torre Gioia 22 del gruppo Intesa Sanpaolo a Milano; Un caso di meningite alla Torre Gioia 22 di Intesa Sanpaolo, 3 mila lavoratori in smart working; Meningite, un caso accertato a Milano, nella Torre Gioia 22: edificio igienizzato, paziente stabile. Caso di meningite nella torre Gioia 22: uffici chiusi e smart working per i dipendenti Intesa SanpaoloUn caso di infezione da meningite batterica è stato riscontrato nella Torre Gioia 22 di via Melchiorre Gioia a Milano del Gruppo Intesa Sanpaolo. Un secondo possibile caso invece è ancora in fase di a ... fanpage.it Meningite nella Torre Gioia 22 a Milano, dipendente di Intesa Sanpaolo ricoverata: colleghi in smart workingIn smart working 3mila dipendenti di Intesa Sanpaolo dopo il caso di meningite nella Torre Gioia 22 a Milano: in corso le procedure epidemiologiche ... virgilio.it Accertata un’infezione meningococcica in Torre Gioia 22: l’azienda dispone lo smart working per sanificare i locali, mentre Ats avvia la profilassi per i contatti della dipendente - facebook.com facebook Un caso di meningite alla Torre Gioia 22 di Intesa Sanpaolo, 3 mila lavoratori in smart working milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com