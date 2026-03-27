Meningite nel grattacielo Gioia 22 | un caso in Intesa Sanpaolo a Milano dipendenti in smart working

In un ufficio di Milano, all’interno del grattacielo Gioia 22, è stato riscontrato un caso di meningite tra i dipendenti di un istituto bancario. L’azienda ha disposto la modalità di lavoro in smart working per i dipendenti presenti nell’edificio. La persona coinvolta lavora negli uffici di via Melchiorre Gioia. Al momento, non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle condizioni di salute.

Accertata un’infezione meningococcica in Torre Gioia 22: l’azienda dispone lo smart working per sanificare i locali, mentre Ats avvia la profilassi per i contatti della dipendente Un caso di meningite è stato accertato tra i dipendenti di Intesa Sanpaolo che lavorano negli uffici di Torre Gioia 22, in via Melchiorre Gioia a Milano. L'azienda ha invitato i dipendenti a lavorare da casa per alcuni giorni. Stando a quanto appreso, quello confermato sarebbe un caso di meningite meningococcica, che ha sintomi quali febbre improvvisa, forte mal di testa e rigidità nucale. Si tratta di un'infezione grave che si trasmette tramite secrezioni e contatti stretti e prolungati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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