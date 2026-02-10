Ubisoft elimina lo smart working dipendenti in sciopero per tre giorni

I dipendenti di Ubisoft hanno deciso di scioperare per tre giorni, protestando contro la decisione dell’azienda di eliminare lo smart working. I lavoratori sono arrabbiati e chiedono di tornare alle modalità di lavoro da casa, che ora sono state abolite. La protesta si sta svolgendo in diversi uffici italiani, mentre i vertici dell’azienda cercano di trovare una soluzione. La tensione tra dipendenti e management è salita nelle ultime settimane, e questa azione di protesta mette in evidenza il malumore diffuso.

I vertici dell'azienda di sviluppo di videogiochi, Ubisoft, hanno deciso di eliminare completamente lo smart working per i dipendenti. Così, il personale della sede di Assago ha annunciato uno sciopero massiccio che prende il via questa mattina, martedì 10 febbraio, e proseguirà fino a giovedì compreso. La decisione, che Fiom Cgil Milano definisce “un fulmine a ciel sereno”, arriva in un momento complesso per il gruppo che sta mettendo a punto una riorganizzazione interna con riduzione dei costi. Per i sindacati si tratterebbe di scelta “unilaterale”, un cambiamento imposto senza un vero confronto con i lavoratori.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Ubisoft Sciopero Ubisoft Milano annuncia uno sciopero dopo l’eliminazione dello smart working I dipendenti di Ubisoft Milano sono pronti a scioperare per tre giorni consecutivi. Palazzo Chigi dimezza lo smart working dei dipendenti. Scontro con il Mef (dove i privilegi restano). E i funzionari si rivolgono allo sportello del lavoro A Roma si accende lo scontro tra Palazzo Chigi e il Mef. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ubisoft Sciopero Argomenti discussi: Ubisoft cancella lo smartworking (e riporta tutti in ufficio): scatta lo sciopero; Ubisoft Milano sciopera contro la scelta della casa madre di eliminare lo smart working; Ubisoft toglie lo smart working, sciopero nella sede di Assago: Si stravolge la vita del personale; Ubisoft toglie lo smart working, sciopero nella sede di Assago: Si stravolge la vita del personale. Ubisoft Milano sciopera contro la scelta della casa madre di eliminare lo smart workingLa sede di Assago di Ubisoft è entrata in sciopero per la decisione della compagnia di eliminare lo smart working per tutti i dipendenti. multiplayer.it Ubisoft cancella lo smartworking (e riporta tutti in ufficio): scatta lo scioperoI dipendenti del colosso tech francese hanno annunciato tre giorni di sciopero per protestare contro la decisione. Ecco cosa sta succedendo ... milanotoday.it Ubisoft dice Addio Allo Smart Working Rientro In Ufficio ed Esplode La Protesta Dei Dipendenti facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.