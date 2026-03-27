Il governo ha annunciato il cambio al vertice di alcuni incarichi politici, con il primo ministro che ha assunto temporaneamente le funzioni di un ministro dimissionario. Nel frattempo, si susseguono le dimissioni di figure di rilievo di diversi schieramenti, tra cui il capogruppo di Forza Italia al Senato. Le decisioni politiche continuano a provocare rovesciamenti e spostamenti tra le principali forze parlamentari.

Povera anche la Santa. Il giochetto del garantismo cinico di quelli che ora dicono che non si doveva dimettere Roma. Stanno rimanendo più colli che teste. Rotola la quarta, ma è ghigliottina assistita. Si dimette il capogruppo di FI al Senato, Gasparri, e sono già tutte sul vassoio di Meloni quelle dei presidenti delle partecipate di stato che devono essere rinnovate. Si toccano il colletto della camicia gli ad. Meloni, dopo un colloquio con Mattarella, assume l’interim al posto di Santanchè. In due spiegano adesso, a Meloni, la virtù dello spariglio, il voto. Fazzolari è per la linea “senza paura”, al voto, e anche Giorgetti pensa che dopo sarà tardi, “il momento è ora”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni prende l’interim di Santanchè. Cadono ancora teste. Fazzolari e Giorgetti per la linea: al voto!

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