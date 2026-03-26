Dopo le recenti tensioni politiche, il presidente della Repubblica ha firmato il decreto che assegna al premier il ministero del Turismo ad interim. La decisione segue le dimissioni di un ministro e la nomina temporanea di un rappresentante del governo. La situazione si è sbloccata dopo alcuni giorni di attesa, garantendo la continuità delle funzioni ministeriali.

Ogni tassello del mosaico torna al suo posto, dopo i giorni infuocati che, in seguito al referendum giustizia, hanno portato prima alle dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro prima (rispettivamente capo di gabinetto di Carlo Nordio al ministero della Giustizia e sottosegretario) e di Daniela Santanchè poi. In particolare si è parlato del passo indietro della "Pitonessa", arrivato dopo quasi due giorni di lunghe riflessioni e spigolature, addirittura dopo essere stato invocato da una nota diffusa del premier, Giorgia Meloni. La "Santa" ha abdicato nella serata di ieri, mercoledì 25 marzo, addio al ministero del Turismo. .... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni dopo Santanchè, al premier il ministero del Turismo ad interim: la firma di Mattarella

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