Il presidente della Repubblica ha firmato un decreto che assegna l'incarico provvisorio al ministero del Turismo, dopo le dimissioni dell'ex titolare. La nomina lascia il ruolo temporaneamente vacante, mentre si attende la nomina ufficiale del nuovo ministro. La decisione è stata presa in seguito alla proposta del governo e alla firma del capo dello Stato.

" Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Daniela Garnero Santanché dalla carica di Ministro del turismo e si affida l'interim del dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni ". Lo si legge in una nota del Quirinale diffusa in serata. La premier, quindi, assumerà le deleghe lasciate vacanti dopo le dimissioni di Santanchè, l'ipotesi sembrata più plausibile già dalla giornata di ieri. "I l presidente Meloni rivolge un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni assume l'interim al ministero del Turismo lasciato da Santanchè

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