Il Board degli impresentabili | Meloni invitata ma prende tempo

Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha ricevuto l'invito di Donald Trump a partecipare al Board of Peace di Davos. Tuttavia, al momento, non è stata ancora presa una decisione ufficiale, e l’Italia sembra preferire prendersi del tempo prima di rispondere. La partecipazione a questo evento rappresenta una scelta strategica e politica, che richiede valutazioni approfondite da parte delle autorità italiane.

L’Italia di Giorgia Meloni al momento non è orientata ad accettare l’invito dell’amico Donald Trump ad entrare nel Board of peace la cui cerimonia di inaugurazione ci sarà oggi a Davos a margine del Forum. Ma è una decisione congelata, non certo una chiusura totale. Insomma è solo una questione di tempo. Non sia mai che si possa irritare l’amico-alleato americano. Sul Board per Gaza “la posizione dell’Italia è di apertura: noi siamo aperti, disponibili e interessati. Per almeno due ragioni. La prima è che l’Italia può giocare un ruolo unico nella realizzazione del piano di pace per il Medio Oriente e nella costruzione della prospettiva dei due Stati e poi in generale non considererei una scelta intelligente da parte dell’Italia e dell’Europa quella di autoescludersi in un organismo che comunque è interessante. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Annuncio di Meloni su Gaza: “L'Italia è stata invitata a far parte del Board per la Pace” | GUARDAIl governo italiano ha annunciato di essere stato invitato a entrare nel Board per la Pace relativo alla situazione di Gaza.

Board for Gaza, Meloni “Non intelligente autoescludersi, ma serve tempo”Il governo italiano ha espresso un'apertura verso il Board for Gaza, sottolineando l'importanza di un impegno paziente e costruttivo.

