PD Irpinia | elezioni De Luca e il rilancio politico

Il Partito Democratico della provincia di Avellino ha programmato una riunione per lunedì 16 marzo alle ore 16. All'incontro parteciperanno rappresentanti del partito e si discuterà delle prossime elezioni politiche e del ruolo del governatore regionale. La convocazione si svolge in un momento di confronto interno al partito e si focalizza sulle strategie politiche da adottare nel territorio.

Il Partito Democratico della provincia di Avellino convocherà il prossimo lunedì 16 marzo, alle ore 16.30, un’assemblea provinciale presso il Viva Hotel di Avellino. Questo incontro segna la tappa conclusiva di un percorso congressuale che ha coinvolto tutti i circoli del partito sul territorio irpino. L’appuntamento vedrà la partecipazione dell’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del PD in Campania, e porterà all’elezione del nuovo Segretario Provinciale e degli organismi dirigenti. L’ordine del giorno è chiaro: definire una nuova direzione strategica per affrontare le prossime scadenze elettorali. In campo per la segreteria provinciale si presenta la candidatura di Marco Santo Alaia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD Irpinia: elezioni, De Luca e il rilancio politico Articoli correlati Elezioni comunali a Salerno, Sarracino (Pd) frena De Luca: "Noi siamo per il campo largo"Il fedelissimo di Elly Schelin: "Quello presentato dall'ex governatore sui social magari è un programma a sostegno di un altro candidato. Elezioni Salerno, Vincenzo De Luca ha il suo piano: 6 liste senza Pd. Dentro Socialisti e qualche VerdeA Salerno il Pd resta sospeso tra alleanza e rottura con De Luca, pronto a correre senza i Dem mentre il centrosinistra costruisce una coalizione... Piero De Luca ad Avellino: da noi aiuti a giovani e famiglie, mentre la destra gira la faccia Una raccolta di contenuti su PD Irpinia elezioni De Luca e il... Discussioni sull' argomento Il campo largo parte dalla classe dirigente del Pd e chiude a Nargi; Elezioni amministrative ad Avellino, tavolo di confronto tra i partiti del centro sinistra; NdC diserta il tavolo del centrosinistra: Senza chiarimenti niente campo largo; Radici e Futuro, Palmieri: Rilanciare la partecipazione politica nella sinistra irpina. Camera Irpinia–Sannio. De Vizia: Io in campo Vedremo #irpiniasannio #cameradicommercio #Avellino #emiliodevizia #telenostra - facebook.com facebook Le donne che hanno fatto la storia dell’Irpinia In occasione della Giornata Internazionale della Donna, proponiamo una riflessione su un libro prezioso per la memoria del nostro territorio: “Donne d’Irpinia” di Andrea Massaro x.com