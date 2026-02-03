il governo accelera su ordine e sicurezza e meloni stana la sinistra

Il governo mette in campo più forze per rafforzare ordine e sicurezza, mentre Meloni fa un passo deciso contro la sinistra. La premier invita il Partito Democratico a dimostrare concretamente di stare dalla parte delle forze dell’ordine, lasciando da parte le parole. È un segnale chiaro: si vuole passare ai fatti, senza più tergiversare.

Una mano tesa che è anche una sfida a passare dalle parole ai fatti. Se il Partito democratico sta davvero dalla parte di chi difende l’ordine e non di chi picchia i poliziotti, il momento di dimostrarlo è questo. Giorgia Meloni si riunisce in mattinata con i vicepremier Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Piantedosi, Crosetto e Nordio, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Con loro ci sono i vertici delle forze dell’ordine: il capo della Polizia Pisani, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Luongo, e quello della Guardia di Finanza, De Gennaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le violenze di sabato a Torino durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno portato il governo a correre con il nuovo decreto sicurezza-bis.

Il governo mette in moto le misure per la sicurezza.

