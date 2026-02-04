Il Pd avvia nuova fase del dialogo con cittadini | ascolto diffuso in programma per rilanciare confronto politico

Questa mattina, il Partito Democratico organizza un nuovo incontro con i cittadini di Casalgrande. Alle 10 in punto, piazza del mercato si trasforma in un punto di confronto diretto tra politici e abitanti. L’obiettivo è ascoltare le esigenze e le opinioni della gente per rilanciare il dialogo e coinvolgere più persone nel dibattito pubblico. Il cielo grigio e il sole che filtra tra le nuvole fanno da sfondo a questa iniziativa che vuole riavvicinare la politica ai cittadini.

Il 22 febbraio alle ore 10 in punto, sotto il cielo grigio di febbraio ma con il sole che filtra tra le nuvole, piazza del mercato di Salvaterra, a Casalgrande, si trasformerà in un palcoscenico improvvisato del dibattito politico locale. Non ci saranno discorsi da palazzo, né slogan da manifestazione: solo tavoli di legno, sedie pieghevoli, un microfono acceso e una folla che, in attesa del via, parla a voce alta, ridacchia, si scambia opinioni. È qui che riparte il percorso di ascolto del Partito Democratico, con la formula “Casalgrande, dicci la tua”, un’idea nata per spezzare la distanza tra istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Pd avvia nuova fase del dialogo con cittadini: ascolto diffuso in programma per rilanciare confronto politico Approfondimenti su Salvaterra Casalgrande Congresso PD, il valore del rinvio: occasione per rilanciare partecipazione e confronto Il congresso provinciale del PD è stato rinviato. Atti concreti e tempi certi, i sindacati: "Con il presidente si apre una nuova fase di confronto" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Salvaterra Casalgrande Argomenti discussi: Edison Next riqualifica l'illuminazione pubblica di Cittadella (PD); Politica - ROSA RAZZANO E' IL NUOVO SEGRETARIO CITTADINO DEL PD; Rinvio dell’Assemblea provinciale Pd di Cosenza: nuova data il 21 febbraio; Centrale Caleotto, Acinque avvia i lavori per il teleriscaldamento. Il PD Cosenza attacca Caruso dopo il rimpasto di giunta: «Non un governo per la città, ma una scelta di potere»La nuova giunta presentata da Caruso, bocciata dal Partito Democratico cosentino che parla di fine del progetto politico avviato nel 2021 e accusa il sindaco di aver scelto un rimpasto orientato al po ... quicosenza.it PD Cosenza all’attacco: «La nuova giunta Caruso non rilancia e certifica la fine del progetto del 2021»Rosy Caligiuri, segretaria cittadina dem, accusa il sindaco: «Scelte di potere, non per la città». Il direttivo del PD convocato per il 2 febbraio per decidere la linea politica ... cosenzachannel.it Gemelli Medical Center avvia una nuova fase del proprio percorso assistenziale. La nostra visione di cura, da sempre centrata sulla persona, si apre ancora di più al territorio con l’avvio dei nuovi ambulatori. Mettiamo competenze, ascolto e prossimità al servi - facebook.com facebook Scuola bilingue italiano-tedesco: il Friuli Venezia Giulia avvia una nuova sperimentazione educativa triesteallnews.it/2026/01/scuola… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.