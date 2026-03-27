Entre Tierras | quando arriva su Canale 5 la nuova serie Mediaset con Megan Montaner trama e cast

Mediaset trasmetterà prossimamente su Canale 5 la serie spagnola Entre Tierras, che vede nel cast l’attrice Megan Montaner, nota al pubblico italiano. La produzione rappresenta un nuovo titolo nel palinsesto della rete e sarà trasmessa in prima serata. La serie racconta una vicenda ambientata in Spagna e coinvolge vari personaggi che si intrecciano nella narrazione.

Mediaset punta su un nuovo titolo destinato a catturare l’attenzione del pubblico: Entre Tierras, la serie spagnola che segna il ritorno in prima serata su Canale 5 di Megan Montaner, volto amatissimo dagli spettatori italiani. L’attrice, indimenticabile Pepa de Il Segreto, torna con un personaggio intenso e complesso, immerso in una storia che unisce tradizione, sacrificio e sentimenti irrisolti. Cosa racconta davvero Entre Tierras? Chi compone il cast? E perché Mediaset ha deciso di puntare su questa produzione internazionale? Scopriamolo insieme. Al centro della storia c’è María Rodríguez, una giovane donna che vive un momento di profonda trasformazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Entre Tierras: quando arriva su Canale 5 la nuova serie Mediaset con Megan Montaner, trama e cast Articoli correlati Leggi anche: Megan Montaner torna su Canale 5 con Entre Tierras Leggi anche: Colpa dei sensi, la nuova serie tv con Gabriel Garko in arrivo su Canale 5: data di inizio, cast e trama Contenuti e approfondimenti su Entre Tierras Discussioni sull' argomento Canale 5 che verrà: doppietta Michelle Hunziker, Claudio Amendola c’è e arriva La Sposa (senza Serena Rossi); Megan Montaner torna su Canale 5 con Entre Tierras; Mediaset ha comprato Entre Tierras: remake spagnolo della fiction La Sposa; CANALE 5: DOPO LE TURCATE, TORNANO LE SPAGNOLATE CON ENTRE TIERRAS. BOOM! Se avete amato la fiction #LaSposa, non potete perdere #EntreTierras, il remake spagnolo con #MeganMontaner, l'indimenticata Pepa de #IlSegreto. Pur ispirandosi alla fiction con Serena Rossi, la serie iberica racconta una storia completamente nuo - facebook.com facebook #EntreTierras con Megan Montaner e Carlos Serrano (Pepa e Fernando de #IlSegreto) e con Marc Parejo e Clara Garrido (Felipe e Genoveva di #UnaVita) – disponibile su Netflix e oggi la notizia che è stata acquistata da #Mediaset #Ascoltitv Via @Montes13 x.com