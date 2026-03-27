Medico e patriota del Risorgimento a Galeata si ricorda Ferdinando Zannetti

Domenica 29 marzo alle ore 16, il Museo civico Mambrini di Pianetto a Galeata ospiterà un evento culturale dedicato a Ferdinando Zannetti, figura galeatese del Risorgimento italiano. Zannetti era medico e uomo di scienza, appartenente a una famiglia locale, e si distinse per il suo ruolo nel movimento di unificazione nazionale. La commemorazione intende ricordare il suo contributo storico e professionale.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Domenica 29 marzo, alle ore 16, il Museo civico Mambrini di Pianetto, a Galeata, ospiterà un appuntamento culturale dedicato alla figura di Ferdinando Zannetti, di famiglia galeatese, protagonista del Risorgimento italiano, medico e uomo di scienza profondamente legato ai valori di patria e libertà. L’iniziativa propone un approfondimento storico e multidisciplinare attraverso gli interventi di studiosi ed esperti. Donatella Lippi, docente di storia della medicina all’Università di Firenze, curerà un intervento dal titolo “Garibaldi fu ferito”, sulla figura di Zannetti tra scienza e impegno civile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Medico e patriota del Risorgimento, a Galeata si ricorda Ferdinando Zannetti Articoli correlati A Monte San Savino iniziative dedicate a Ferdinando Zannetti medico che curò GaribaldiArezzo, 24 marzo 2026 – Monte San Savino celebra l’anniversario della nascita del suo illustre concittadino Ferdinando Zannetti, nato il 31 marzo... A 194 anni dalla Battaglia del Monte si ricorda il Risorgimento nel Cesenate con una conferenza di Franco SpazzoliDopo la pausa natalizia, tornano in città gli appuntamenti proposti nell’ambito della rassegna "Sette giornate particolari nella storia di Cesena" a... Aggiornamenti e notizie su Ferdinando Zannetti Argomenti discussi: A Monte San Savino iniziative dedicate a Ferdinando Zannetti medico che curò Garibaldi; Monte San Savino rende omaggio a Zannetti, il medico garibaldino. A Monte San Savino iniziative dedicate a Ferdinando Zannetti medico che curò GaribaldiArezzo, 24 marzo 2026 – Monte San Savino celebra l’anniversario della nascita del suo illustre concittadino Ferdinando Zannetti, nato il 31 marzo 1801, proprio nel centro storico savinese, in una ... lanazione.it