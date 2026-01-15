A 194 anni dalla Battaglia del Monte si ricorda il Risorgimento nel Cesenate con una conferenza di Franco Spazzoli
A 194 anni dalla Battaglia del Monte, si celebra il Risorgimento nel Cesenate con una conferenza di Franco Spazzoli. Dopo la pausa natalizia, riprendono gli incontri della rassegna
Dopo la pausa natalizia, tornano in città gli appuntamenti proposti nell’ambito della rassegna "Sette giornate particolari nella storia di Cesena" a cura dell’esperto di storia locale Franco Spazzoli e organizzata con il contributo di Auser Cesena e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
