Arezzo, 24 marzo 2026 – Monte San Savino celebra l’anniversario della nascita del suo illustre concittadino Ferdinando Zannetti, nato il 31 marzo 1801, proprio nel centro storico savinese, in una abitazione, oggi Via Zannetti, vicino all’ex Ghetto degli Ebrei, oggi di proprietà dei suoi discendenti. Zannetti è stato medico innovatore, Senatore del Regno e convinto Garibaldino, famoso per aver estratto la pallottola dalla gamba di Garibaldi ferito in Aspromonte. Monte San Savino celebra il 225° anniversario della nascita con una serie di eventi, a partire da sabato 28 marzo dalle ore 17.00, con un convegno presso l’Auditorium di Palazzo galletti proprio sulla figura del medico savinese e l’inaugurazione, alle ore 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Monte San Savino iniziative dedicate a Ferdinando Zannetti medico che curò Garibaldi

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