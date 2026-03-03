certificati anti rimpatrio chiesta sospensione per 1 anno dei medici indagati

In un procedimento che coinvolge alcuni medici, è stata richiesta la sospensione di un anno dalla professione. La decisione riguarda le persone indagate e si basa su un procedimento in corso. La richiesta è stata presentata nel contesto di un procedimento legale aperto a Ravenna. La sospensione verrà decisa dalle autorità competenti nelle prossime settimane.

Ravenna, 3 marzo 2026 – La sospensione di ciascuno di loro per un anno dall’esercizio della professione. È la richiesta che la procura ha formulato per gli otto medici del reparto delle Malattie Infettive di Ravenna indagati per falso ideologico continuato nell’ambito dei cosiddetti certificati anti-rimpatrio. Una potenziale misura cautelare interdittiva in ragione della quale gli otto sono stati convocati per stamattina davanti al gip Federica Lipovscek. Al netto dell’interrogatorio di garanzia, il giudice dovrà decidere se dare corso o meno alla richiesta dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza. Ed è proprio in ragione di questo importante passo dell’inchiesta che i magistrati requirenti hanno compiuto la prima discovery: hanno cioè messo a disposizione delle difese parte del materiale sin qui raccolto dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

