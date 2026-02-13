Migranti ipotesi di certificati anti-rimpatrio | almeno sei medici indagati a Ravenna

A Ravenna, sei medici sono sotto inchiesta per aver firmato certificati che potrebbero bloccare le espulsioni dei migranti. La procura sospetta che abbiano contribuito a ridurre le rimpatri, sostenendo pratiche che mettono in discussione le norme sulla questione. Questi certificati, promossi anche da reti pro-migranti, vengono usati come strumenti per limitare le espulsioni e favorire l’ingresso dei migranti nei centri di detenzione. La vicenda evidenzia il ruolo di alcuni professionisti nel complicare le procedure di rimpatrio, alimentando un dibattito acceso sulla gestione dell’immigrazione in Italia.

Da tempo le reti pro-migranti sponsorizzano i manuali per i medici "obiettori" con l'obiettivo di far entrare nei Cpr il minor numero di migranti possibili. Il Giornale ne parla ormai da anni, rivelando le tecniche per eludere i controlli e, al contempo, permettere agli irregolari di non accedere ai centri per il rimpatrio da cui poi vengono rimandati nei Paesi di origine. "Nessuno è idoneo alla vita nei Cpr. Tu, nel pieno rispetto della legge, dei tuoi diritti come professionista della salute, hai la possibilità di certificarlo", è la parola d'ordine che in più di un'occasione ha accompagnato queste campagne.