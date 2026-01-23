Il Grande Fratello Vip non andrà in onda questa stagione. Mediaset ha comunicato ufficialmente che il programma non sarà trasmesso, senza indicare un'eventuale ripresa futura. La decisione sembra definitiva e rispecchia un cambiamento nelle strategie televisive della rete. Restano ancora da chiarire le motivazioni che hanno portato a questa scelta, che segna una sospensione totale del format per il momento.

Milano, 23 gennaio 2026 - Niente Grande Fratello Vip. Non un rinvio, non uno slittamento, non la collocazione in una sorta di limbo temporale in attesa di decisione. Ma proprio uno stop. Il Gf Vip non andrà in onda in primavera. Le ipotesi tramontate. Perché il Gf Vip non va in onda. Chi pensa ai lavoratori?. Fabrizio Corona e Alfonso Signorini L’inchiesta di Milano è nata dalle accuse contro l’ex paparazzo al direttore e conduttore del “Grande Fratello“ Le ipotesi tramontate. Negli ultimi giorni avevano iniziato vorticosamente a girare i nomi di Ilary Blasi alla conduzione e di Selvaggia Lucarelli come opinionista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Grande Fratello Vip non andrà in onda: perché Mediaset ha preso questa decisione

Il Grande Fratello Vip salta: l’ultima decisione di MediasetMediaset ha annunciato che il prossimo Grande Fratello Vip non andrà in onda, interrompendo le trattative in corso con Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip 2026, decisione shock di Mediaset. Mai successo primaIl Grande Fratello Vip 2026 è stato ufficialmente cancellato da Mediaset, segnando una novità nel panorama televisivo italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

GRANDE FRATELLO, SCOPERTO IL PIANO di Valentina Punta OMER e fa Esplodere Rasha

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos; Grande Fratello VIP: l'ultima news è su quando riaprirà la porta rossa; Il ritorno del Grande Fratello Vip: tutte le ipotesi su conduttori e concorrenti; Grande Fratello Vip 2026, Mediaset blocca l'edizione: decisivo lo scontro legale Corona-Signorini.

Grande Fratello Vip 2026 non si farà: Mediaset ha bloccato il reality dopo il Corona-Signorini gateMediaset blocca il GF Vip 2026 dopo lo scontro legale tra Corona e Signorini, con trattative saltate e l'edizione cancellata. Tutti i dettagli. alfemminile.com

Grande Fratello Vip 2026 cancellato? Mediaset valuta dopo il caso Corona-SignoriniNonostante le voci sulle trattative in corso con Ilary Blasi per la conduzione, sembra che Mediaset preferisca ora bloccare il GF Vip per un anno intero, in attesa che si risolva la vicenda Corona-Sig ... movieplayer.it

Verso l’annullamento della nuova edizione del #gfvip. Secondo un’indiscrezione rilasciata da #nonelatv, il nuovo format di #fanpage, #mediaset avrebbe deciso di sospendere, almeno per il momento, la nuova edizione del #grandefratellovip. Il portale scrive: facebook

Il Grande Fratello Vip non si farà: Mediaset avrebbe deciso di bloccare l’edizione. A determinare lo stop lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Fonte: Fanpage x.com