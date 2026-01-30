La Forza di una Donna Mediaset cambia orario | quando andrà in onda la puntata del 31 gennaio

Mediaset ha deciso di cambiare l’orario della puntata di “La forza di una donna” in programma per il 31 gennaio. La trasmissione andrà in onda in un momento diverso rispetto al solito, senza spiegare ancora i motivi ufficiali di questa modifica. I telespettatori dovranno quindi tenersi aggiornati per scoprire quando potranno seguire l’episodio.

Mediaset interviene nuovamente sulla programmazione de La forza di una donna, introducendo un cambiamento importante per la puntata prevista sabato 31 gennaio. La soap turca, che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico pomeridiano di Canale 5, subirà una variazione d’orario rispetto alla consueta collocazione del sabato. Una scelta che non arriva per caso e che si inserisce in una strategia più ampia legata agli ottimi risultati di ascolto ottenuti dalla serie, ormai avviata verso le battute finali della sua terza stagione. Per l’appuntamento di sabato, infatti, la messa in onda è prevista in anticipo rispetto al solito, con l’episodio che prenderà il via poco prima delle 15.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Quando andrà in onda l’ultima puntata de La Forza di una Donna? Ecco le date previste e alcuni dettagli sulla conclusione della fiction, che ha coinvolto il pubblico nel corso delle settimane, suscitando attesa e discussioni tra gli spettatori.

Argomenti discussi: La forza di una donna 2, puntata 24 gennaio: Sirin va da Emre; La forza di una donna 2, anticipazioni 23 gennaio: Sirin chiede ospitalità a Bahar; La forza di una donna 3, anticipazioni 29 gennaio: Enver sviene; La forza di una donna 2, puntata 26 gennaio: le foto che incastrano Sirin.

La forza di una donna, anticipazioni 31 gennaio: Bahar si risveglia, Enver scopre come sta sua moglie HaticeGrosse novità in arrivo per i fan della dizi turca di Canale 5, che conclude un'altra settimana emotivamente importante. Le anticipazioni dell'episodio di sabato 31 gennaio in onda alle 15.00. movieplayer.it

Bahar e Sarp escono dalla sala operatoria: succede nelle prossime puntate di La forza di una donnaDopo il terribile incidente che ha lasciato Bahar, Sarp e Hatice sospesi tra la vita e la morte, la serie turca di Canale 5 è ormai in una fase drammatica ... iodonna.it

«Enver le dirà soltanto che ha perso i sensi, senza ulteriori spiegazioni. » Mediaset ha comunicato una novità importante per "La forza di una donna", la soap turca che sta appassionando il pubblico di Canale 5. Sabato 31 gennaio sarà una giornata speciale: - facebook.com facebook