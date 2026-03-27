Durante la partita tra Francia e Brasile, Mbappé ha segnato un gol che ha contribuito alla vittoria della squadra francese, anche dopo l’espulsione di un suo compagno di squadra. La squadra francese ha ottenuto la vittoria nonostante questa situazione di svantaggio numerico. Con quel gol, Mbappé si avvicina al record di gol segnati con la nazionale francese.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Kylian Mbappé ha impressionato ancora una volta il pubblico con una performance eccezionale, segnando il primo gol in una partita amichevole che ha visto la Francia battere il Brasile 2-1. Questo incontro, disputato negli Stati Uniti, ha coinvolto due delle squadre più forti del mondo, pronte a competere per la vittoria nella prossima Coppa del Mondo. Con questo gol, Mbappé si è avvicinato a un traguardo storico: eguagliare il record di gol di Thierry Henry, attualmente a quota 51 reti con la maglia della nazionale francese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mbappé segna e la Francia supera il Brasile nonostante l’espulsione.

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