Mbappé supera i dubbi fisici e punta a giocare contro il Benfica
Kylian Mbappé ha superato i problemi fisici che lo avevano fermato e ora punta a tornare in partita contro il Benfica, deciso a dimostrare di essere in forma e utile alla squadra.
"> Kylian Mbappé è pronto a scendere in campo. Il talento francese ha recentemente completato una sessione di allenamento, dimostrando la sua determinazione a fare parte della formazione titolare martedì, in occasione della sfida contro il Benfica all’Estadio da Luz. Questa partita rappresenta il primo incontro del turno di play-off di Champions League, una competizione che il Paris Saint-Germain ambisce a vincere. ## L’importanza di Mbappé per il PSG Mbappé è considerato uno dei giocatori più influenti del PSG, se non il più importante.🔗 Leggi su Napolipiu.com
Kalulu non ha dubbi: «Sogno scudetto? Contro il Napoli sarà tosta: questi i mesi più importanti». Poi il retroscena sull’esultanza contro il Benfica e le parole su Tonali!
Kalulu, difensore del Milan, mette in guardia sui rischi del prossimo scontro contro il Napoli, sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione i mesi fondamentali della stagione.
Champions League, i risultati della serata: la Juventus supera il Benfica di Mourinho, l’Atalanta cade a sorpresa contro il Bilbao
Nella penultima giornata di Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta, nonostante una buona prestazione, è stata sorpresa dal Bilbao.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Stop diplomatico con la Francia qualificata? Dubbi sul problema alla caviglia di MbappéDopo la doppietta contro l’Ucraina (4-0) che ha permesso alla Francia di assicurarsi la qualificazione al Mondiale 2026, Kylian Mbappé non sarà della partita domenica in Azerbaigian (ore 18). tuttomercatoweb.com
MBAPPÉ E ASENCIO TRASCINANO IL REAL MADRID Il Real Madrid supera il Levante 2-0 tra le mura amiche e si porta a menk un punto dal Barcellona capolista, in attesa di conoscere il risultato della sfida contro la Real Sociedad, in programma domani x.com