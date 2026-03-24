Giovedì alle 21:00 si sfideranno in un’amichevole internazionale le squadre di Brasile e Francia, due tra le nazionali più rinomate nel calcio mondiale. La partita si svolgerà negli Stati Uniti e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. Sono disponibili notizie, statistiche e le probabili formazioni delle due formazioni.

Brasile-Francia è un’amichevole e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Brasile e Francia vogliono essere due protagoniste indiscusse del Mondiale nordamericano che prenderà il via il prossimo giugno. E per riuscirci le due blasonatissime selezioni (5 titoli iridati la Seleçao, 2 Les Bleus) faranno in modo di arrivare pronte all’appuntamento. Questa breve finestra è molto importante perché consentirà ai due commissari tecnici, da una parte Carlo Ancelotti e dall’altra Didier Deschamps, di continuare a sperimentare: da qui al Mondiale, a causa del fittissimo calendario dei club, saranno infatti poche le occasioni per lavorare con i rispettivi gruppi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brasile-Francia, prove di Mondiale negli States: spettacolo assicurato

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