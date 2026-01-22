Icardi lo sfogo sui social | Wanda mitomane mi ha negato le figlie e rubato 7 milioni di euro

Icardi ha condiviso sui social un messaggio in cui accusa Wanda di comportamenti mitomani e di avergli negato le figlie, oltre a sottrargli sette milioni di euro. La comunicazione evidenzia tensioni personali tra l’attaccante del Galatasaray e l’ex moglie, descrivendo Wanda come ossessionata dalla sua figura e dalla sua famiglia. La vicenda si inserisce in un contesto di controversie familiari e pubbliche, attirando l’attenzione sui rapporti personali dell’attore.

Nuovo capitolo del complicato divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. I due ex coniugi hanno affidato a Instagram un fuoco incrociato di recriminazioni e accuse che segna un ulteriore punto di rottura. E le implicazioni stavolta potrebbero andare ben oltre il piano personale. Da una parte la showgirl sottolinea il ruolo centrale avuto nella carriera del calciatore, dagli accordi sportivi ai contratti commerciali, e richiama alla responsabilità il padre delle sue figlie. Dall'altra Icardi replica con un lungo e durissimo atto d'accusa, respingendo ogni ricostruzione dell'ex moglie e mettendo nero su bianco una serie di episodi che, a suo dire, dimostrerebbero una strategia fatta di menzogne, manipolazioni e strumentalizzazione mediatica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

