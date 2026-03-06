I bimbi hanno ferito le educatrici con dei bastoni la madre li ha giustificati Cosa dice l' ordinanza per la famiglia nel bosco

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l’allontanamento immediato della madre dalla casa famiglia in seguito a un episodio in cui alcuni bambini hanno ferito con dei bastoni le educatrici, episodio che è stato giustificato dalla madre. La vicenda riguarda la famiglia del bosco e la decisione è stata presa in relazione a questa situazione.