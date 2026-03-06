I bimbi hanno ferito le educatrici con dei bastoni la madre li ha giustificati Cosa dice l' ordinanza per la famiglia nel bosco
Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l’allontanamento immediato della madre dalla casa famiglia in seguito a un episodio in cui alcuni bambini hanno ferito con dei bastoni le educatrici, episodio che è stato giustificato dalla madre. La vicenda riguarda la famiglia del bosco e la decisione è stata presa in relazione a questa situazione.
Svolta drammatica nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l’allontanamento immediato della madre dalla casa famiglia di Vasto e la contestuale separazione dei minori, che verranno ricollocati in strutture diverse senza la donna. Il provvedimento è stato confermato dal legale della famiglia, l’avvocato Marco Femminella, a margine di una perizia psicologica già programmata. E dalla relazione emergono particolari inquietanti. Aggressioni e violenze: cosa dice l'ordinanza Nelle tredici pagine della relazione, i giudici delineano un quadro di forte criticità. Il Tribunale contesta alla donna, Catherine, una condotta definita “ostativa” e la violazione dell'obbligo scolastico per i figli, oltre a una eccessiva esposizione mediatica del caso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: «I bimbi hanno ferito le educatrici con dei bastoni, la madre li ha giustificati». L'ordinanza per la famiglia nel bosco
Leggi anche: «I bambini hanno ferito le educatrici con dei bastoni, la madre non ha fatto nulla». Ecco l'ordinanza per la famiglia nel bosco
Contenuti e approfondimenti su I bimbi hanno ferito le educatrici con....
Discussioni sull' argomento Bimbo morto di cinque mesi, aperto fascicolo per omicidio colposo; Chieti, bus di linea si sfrena in pieno centro: ferito un passante; Incidente fra quattro auto sulla Pontina: tre feriti, due sono bambini. Strada chiusa; ? Camion sbanda, la motrice resta in bilico sul guardrail: un ferito e code di chilometri.
«I bimbi hanno ferito le educatrici con dei bastoni, la madre li ha giustificati». L'ordinanza per la famiglia nel boscoSvolta drammatica nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto ... msn.com
Carburanti, Sicilia in testa ai rincari: cosa sta succedendo ai prezzi - facebook.com facebook
Cosa è successo stamattina, nel settimo giorno di guerra x.com