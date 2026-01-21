Maturità 2026 cambiano le materie dell’esame | commissari colloquio e novità decise dal Ministero

Per la maturità 2026, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato modifiche alle materie d’esame, alla composizione delle commissioni e al ruolo del colloquio orale. Queste novità mirano a rinnovare il percorso di maturità, rendendo il colloquio un elemento centrale per il superamento. Di seguito, vengono illustrate le principali modifiche e come si stanno preparando studenti e docenti a questa nuova fase.

L'esame di maturità 2026 si prepara a cambiare volto. Dopo l'incontro al Ministero dell'Istruzione e del Merito, emergono novità rilevanti sulle materie dell'esame, sulla composizione delle commissioni e soprattutto sul ruolo centrale del colloquio orale, che diventa imprescindibile per il superamento della prova. Il nuovo impianto segna un ritorno all'impostazione classica dell'"esame di maturità", superando alcune delle soluzioni transitorie adottate negli ultimi anni e uniformando criteri e discipline su scala nazionale. Materie esame di maturità 2026: cosa cambia. Uno dei punti centrali riguarda proprio le materie dell'esame di Stato.

