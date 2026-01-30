L’esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno. La prima prova sarà di italiano, come sempre, e si svolgerà in modo simile agli anni passati. Cambiano invece alcune cose: l’orale prevede quattro materie e le commissioni avranno nuove regole. Il Ministero ha annunciato tutte le novità, sperando di rendere l’esame più chiaro e più efficace per gli studenti.

L'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio. Lo fa sapere il ministero dell'Istruzione e del Merito.Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Maturità 2026, si inizia il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale (con 4 materie) e le commissioni. Tutte le novità del Ministero

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

Oggi si conoscono le materie dell’orale per l’esame di maturità 2026.

