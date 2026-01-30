Maturità 2026 si inizia il 18 giugno | latino al classico e matematica allo scientifico cambia l' orale con 4 materie e le commissioni Tutte le novità del Ministero
L’esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno. La prima prova sarà di italiano, come sempre, e si svolgerà in modo simile agli anni passati. Cambiano invece alcune cose: l’orale prevede quattro materie e le commissioni avranno nuove regole. Il Ministero ha annunciato tutte le novità, sperando di rendere l’esame più chiaro e più efficace per gli studenti.
L'esame di Maturità 2026 comincerà il 18 giugno. Ci sarà una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio. Lo fa sapere il ministero dell'Istruzione e del Merito.Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Approfondimenti su Maturità 2026
Maturità 2026, annunciate le materie di seconda prova e orale: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico. Le novità
La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.
Maturità 2026, le materie dell’orale. Per il secondo scritto latino al classico, matematica allo scientifico
Oggi si conoscono le materie dell’orale per l’esame di maturità 2026.
Ultime notizie su Maturità 2026
Argomenti discussi: Maturità 2026, conto alla rovescia per le materie. Da quest'anno all'orale sono 4 a scelta del ministero; Maturità 2026, dove usciranno le materie?; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, il cambiamento è in arrivo: le nuove regole (e le materie) che stanno per arrivare.
Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientificoSono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino ... fanpage.it
Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e novità sull’oraleMaturità 2026, cambia tutto: 4 materie all’orale, nuovi criteri per i bonus, e addio all’esame di Stato. Domani l’annuncio delle materie della seconda prova. trmtv.it
L'esame di maturità è finito, ma quello di "educazione" dura tutta la vita! Oggi è la Giornata Internazionale dell'Educazione. Pensiamo subito alla scuola, ai voti e alle interrogazioni... ma diciamocelo: la vera prova inizia fuori dall'aula! Essere educati oggi è rara - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.